Manfredonia, progetto “Youth in Town” Puglia Capitale Sociale 3.0: Via Maddalena abbellita con i dipinti dei ragazzi speciali

Manfredonia, progetto “Youth in Town” Puglia Capitale Sociale 3.0: Via Maddalena abbellita con i dipinti dei ragazzi speciali

È un progetto, per l’appunto, altamente inclusivo, quello denominato “Youth in town”, finanziato da Puglia Capitale Sociale 3.0, alla Pro Loco di Manfredonia.

La finalità è quella di implementare le attività giovanili in città, finalizzate alla inclusione, quali riciclo creativo, yoga, cucina, arti urbane visual e musica.

Passeggiando nella centralissima ed affascinante via Maddalena che prende appunto il nome dalla splendida ed antica cappella della Maddalena presente all’interno del Comune di Manfredonia, mi sono imbattuto per caso, in dei fantastici “ragazzi speciali”, che indossavano tanto di camici bianchi, collaboratori attenti e meticolosi della strepitosa “street artist” nonché pittrice e restauratrice sipontina, Raffaella Fariello.

Con il suo estro e fantasia ha colorato diverse pareti ammalorate di via Maddalena, rendendola per certi versi più viva ed interessante con dei murales particolari che destano sovente l’interesse dei turisti che la percorrono a piedi e ne restano incuriositi.

Stupendo il murales che ritrae Lucio Dalla, solitario passeggiatore di via Maddalena, ormai caratterizzazione di quella via del centro storico, metà di visitatori che si immortalano con il classico selfie seduti accanto al ritratto del celeberrimo cantante. Un paio di ore con colori e pennelli per realizzare alcuni disegni tra cui una pizza con l’immancabile proverbio in vernacolo sipontino, tanto per rinfrescare la cultura di un tempo che fu.

Un pomeriggio di spensieratezza ed applicazione, con i ragazzi speciali entusiasti e “dulcis in fundo”, come si dice, non solo la realizzazione di bellissimi dipinti ad abbellire le pareti ma a conclusione, un ottimo gelato rinfrescante per tutti, gentilmente offerto dall’amico Peppe Prencipe.

Antonio Castriotta