Lil Jolie, prime dichiarazioni dopo l’eliminazione ad Amici 23: “Non ho rimpianti”

Ieri è andata in onda la quinta puntata del serale di Amici 23. L’appuntamento ha totalizzato oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori sui teleschermi di Canale 5 vincendo la serata contro I migliori anni condotto da Carlo Conti su Rai 1. Una quinta puntata che ha visto l’eliminazione di Lil Jolie e Gaia. La ballerina ha perso al ballottaggio finale contro Sarah Toscano. La ragazza si è esibita con la canzone Cercami di Renato Zero prima di essere mandata a casa dai tre giudici. A tal proposito, Lil Jolie ha rotto il silenzio in merito alla sua eliminazione rilasciando alcune dichiarazioni al portale Witty Tv. L’ultima eliminate di Amici 23 ha detto di essere veramente cambiata, tanto da dichiarare: “Qua dentro ho compiuto 24 anni. Sono fiera di essere una donna.”

Lil Jolie, prime parole dopo l’eliminazione ad Amici 23

Lil Jolie ha rilasciato le sue prime dichiarazioni in seguito alla sua eliminazione avvenuta nel corso della quinta puntata del serale di Amici 23. La cantante ha spiegato di aver vissuto per otto mesi in un posto magnifico dove ha imparato veramente a guardarsi allo specchio e affrontare le sue parole. In merito a ciò, la donna ha dichiarato: “Perché i pensieri intrusivi mi attaccano. Qua dentro, invece, appena il pensiero intrusivo cerca di attaccarmi, è come se avessi trovato un po’ il globulo bianco della mia testa e lo scaccia”. Lil Jolie ha concluso di non aver rimpianti e di aver voler ringraziare tutti quanti per l’opportunità data.