La Promessa anticipazioni puntate, Martina dovrà sposarsi!

Martina avrà un matrimonio combinato, la Promessa e le anticipazioni future mostrano che non si sposerà con Curro. I genitori Fernando e Margarita arriveranno alla Tenuta e obbligheranno Alonso e Cruz a ospitarli. Non solo, nei prossimi episodi la coppia obbligherà la figlia a prendere come sposo il duca Antonio de Carvajal y Cifuentes, perchè secondo voi?

La Promessa, news: Martina non può più nascondere il suo segreto

Fernando e Margarita Informeranno tutti che la figlia è fuggita da Madrid. La giovane è stata sorpresa, durante una festa, mentre baciava il promesso sposo di Beatriz Oltra. Uno scandalo nell’alta società madrilena, Martina inoltre si è inventata di andare a Parigi per studiare moda. Bugia, Leonor è andata al posto suo.

Alonso con il consiglio di Cruz e deciderà di offrire ospitalità a Martina, Fernando e Margarita, vorrebbero riportarla nella capitale spagnola. La Ezquerdo farà delle verifiche… per capire il motivo di tanta insistenza da parte dei genitori di Martina.

La Promessa, trame future, Cruz scopre il segreto di Margarita e Fernando

Cruz scoprirà che anche Fernando e Margarita sono stati costretti a fuggire da Madrid. Il bacio innocente dato da Martina al “promesso sposo” è diventato una vera e propria tresca, la ragazza verrà additata da tutti quanti come fosse una “donna di facili costumi”.

Cruz metterà con le spalle al muro Margarita, che l’aveva minacciata di parlare dei suoi segreti, se si fosse intromessa con Martina. I ricatti porteranno a un vero e proprio matrimonio riparatore!

Le anticipazioni narrano che, durante una colazione, Fernando e Margarita comunicheranno a Martina che dovrà sposare il duca Antonio de Carvajal y Cifuentes. Si tratta dell’uomo che ha baciato nella “scandalosa” festa. Con le nozze tra Martina e Antonio, Margarita e Fernando aggiusteranno il loro patrimonio, compromesso da diverso tempo.

Martina cercherà di tirarsi indietro

Curro (Xavi Lock) è l’amore di Martina che cercherà di tirarsi indietro, non amando il suo pretendente, Margarita preciserà che avrebbe dovuto pensarci prima di baciare Antonio e compromettere il loro buon nome suo e della famiglia.

Antonio, discendente della casata reale, è favorevole al matrimonio e si spingerà fino a La Promessa per accalappiarsi Martina…