La Promessa anticipazioni, il grande segreto di Carlos Orengo

La Promessa con le anticipazioni mostrerà Carlos Orengo, maestro delle cuoche Simona Martinez e Candela Garcia, ha un grande segreto. Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, l’uomo rivelerà una parte molto triste della sua vita…, di che si tratterà?

La Promessa, news: Carlos sparisce nel nulla

Carlos, all’improvviso, scomparirà e non si presenterà più a La Promessa. Egli non darà alcuna spiegazione a Simona e nemmeno a Candela. Le due donne si preoccuperanno per l’assenza del loro maestro e andranno nel paesino di Lujan per cercare di rintracciarlo, assentandosi ingiustificatamente dal lavoro.

Lope Ruiz (Enrique Fortun) rimarrà da solo in cucina e non riuscirà a servire una cena all’altezza dei suoi signori. Alla tenuta giungeranno, proprio in quel frangente Margarita (Cristina Fernandez) e Fernando (Javier Collado), dispotici genitori di Martina (Amparo Pinero).

Candela e Simona cercheranno di rispettare i loro doveri

Le due cuoche saranno bacchettate e cercheranno di rispettare i loro doveri. Ad un certo punto faranno una scoperta a dir poco sconcertante su Carlos. Egli deve stare a letto, alcuni segni sul suo corpo potrebbero dimostrare che è stato pestato. Simona e Candela, si chiederanno cosa possa essere accaduto al loro insegnante.

LEGGI ANCHE, Endless Love anticipazioni, Kemal nel registro degli indagati

Le inservienti non sapranno dare una vera e propria risposta. Carlos, di nuovo in forma, si ripresenterà a La Promessa e chiederà loro di poter riprendere con le sue lezioni. E di lì a poco farà una confessione che chiarirà tutto quanto…

La Promessa, spoiler: la confessione di Carlos

Carlos deciderà si aprirà con Candela e Simona e racconterà loro della figlia Casilda, rimasta orfana quando aveva soltanto cinque anni. Egli era visibilmente commosso, Orengo racconterà alle cuoche che la moglie seppe, dopo il parto, di non poter avere più figli, Casilda è sempre stata viziata e riempita d’attenzioni, aumentate in seguito alla morte della madre.

Carlos svelerà a Simona e Candela che, quando non ottiene ciò che vuole, Casilda si trasforma in una vera e propria donna violenta. Lei l’ha picchiato e ridotto in quello stato. Orengo preciserà che è anche per quel motivo che ha accettato loro di dare delle lezioni: racimolare più denaro possibile per accontentare Casilda.

Candela e Simona avranno pietà del maestro. Egli avrà detto la verità oppure l’insegnante avrà altro da nascondere?? Torneremo con La Promessa e le anticipazioni, per fare luce sulla faccenda!