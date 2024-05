Uomini e Donne anticipazioni: paura per Tina Cipollari, sviene in studio

Maria De Filippi ha invitato Giucas Casella nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 29 aprile. La conduttrice infatti ha voluto sapere maggiori dettagli in merito al flirt avuto dal mago con Tina Cipollari. L’uomo a questo punto ha raccontato la sua versione dei fatti e poi ha voluto ipnotizzare l’opinionista di Viterbo durante un ballo. Tina Cipollari e Giucas Casella hanno condiviso alcuni momenti che hanno passato insieme con i fan di Uomini e Donne. Poi in onore della loro amicizia i due hanno iniziato a ballare al centro dello studio. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che il mago avrebbe usato la forza del pensiero per ipnotizzare Tina Cipollari nel corso di un ballo lento.

Uomini e Donne anticipazioni: Tina Cipollari sviene dopo essere stata ipnotizzata da Giucas Casella

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente su Canale 5 rivelano che Giucas e Tina si sono resi protagonisti di un ballo dove qualcosa è andato storto. Il mago infatti ha ipnotizzato l’opinionista che è caduta a terra svenuta. Alcuni presenti volevano approfittare della situazione per fare qualche domanda a Tina visto che era sotto ipnosi. Ma Giucas Casella non ha esitato a svegliare la donna delicatamente dopo aver interrotto tutto. L’intera registrazione del 29 aprile è stata dedicata quasi tutta a Giucas e Tina Cipollari. Il trono di Daniele Paudice è rimasto per il momento da parte mentre Ida Platano ha abbandonato il programma.