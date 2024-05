Il Prof Pugliese Vincenzo Schettini batte “Porta a Porta” con il suo “La fisica dell’Amore”, critiche sul suo accento

Vincenzo Schettini è il professore di fisica pugliese divenuto noto sui social grazie ai suoi video sulla fisica spiegati in parole semplici e comprensibili. I suoi video su TikTok e Instagram sono divenuti molto celebri grazie ai suoi “esperimenti” semplici per spiegare concetti complessi di fisica.

Da qualche settimana il Prof. Schettini è sbarcato su Rai2 con il suo programma “La fisica dell’amore”. Il programma ospita ogni settimana grandi ospiti con i quali si spiega l’amore, la loro vita e piccoli e semplici esperimenti. Il programma sta registrando degli ascolti altissimi. Ascolti che hanno sbalordito anche i vertici Rai che non si aspettavano questo successo.

Vincenzo Schettini batte Porta a Porta ma arriva qualche critica

Nelle ultime settimana il programma del professore pugliese ha superato anche negli ascolti il colosso “Porta a Porta”. A fare gioco forza negli ascolti è il lancio del programma precedente in palinsesto, ossia “Belve” di Francesca Fagnani. Il programma torna stasera in TV.

Non sono mancate ovviamente le polemiche, ma fanno parte del gioco e forse incrementano l’attesa per la puntata. Sui social sono piovute alcune critiche, sulla gestualità del prof, sull’accento del professore pugliese, e sui testi motivazionali da reel di instagram. Il professore ha quindi deciso di pubblicare queste critiche sui suoi social per chiedere un parere ai suoi fan. Ovviamente la risposta è stata unanime nel difendere il professore. Puoi rivedere le puntate su RaiPlay.