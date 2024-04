Endless Love anticipazioni, Kemal nel registro degli indagati

Nelle puntate future di Endless Love, dalla Turchia giungono spoiler che Kemal passerà dei brutti momenti. Asu è introvabile e più di un indizio condurrà a Kemal. Tufan perderà il controllo di se stesso per la scomparsa e rapirà Nihan con la speranza che la verità venga a galla.

Anticipazioni Turchia Endless Love: Asu è scomparsa, dove sarà?

A Kemal torneranno alla mente alcuni momenti della sera precedente e proverà a ricostruire quanto accaduto. Sarà proprio lui il responsabile della sparizione di Asu? Si scoprirà qualche cosa di completamente oscuro relativamente alla donna.

Ella, in realtà, è un’assassina ed è la responsabile della morte di Ozan. Nihan e Kemal si recheranno a casa sua. I due vorranno delle risposte, intanto Gurcan, che materialmente ha ucciso Ozan, tradirà Asu rivelando a Emir che è lei la colpevole.

Endless Love anticipazioni future, non ci sarà Asu nella casa

Asu non sarà nella casa, invece una scia di sangue in camera da letto porterà a pensare il peggio. Che fine avrà fatto la donna? La polizia si metterà subito a cercare di capire cosa sia accaduto, mentre si comincerà a ipotizzare che la ragazza sia stata assassinata.

Tutti saranno presi dal panico per la scomparsa di Asu ed Emir raggiungerà Hakan per conoscere notizie sulla sorella. Non andrà se non dopo avere pulito e tolto il sangue da un’imbarcazione. A questo punto, ci saranno ulteriori ombre sulla vicenda e si supporrà che lui possa essere implicato in quanto accaduto.

A casa di Kemal, gli inquirenti troveranno un coltello e l’anello di Asu

Il giovane ha dimenticato tutto della sera precedente, ricorda solo di aver incontrato la ragazza. Davvero sarà responsabile della sua scomparsa? Tutti gli indizi sembreranno essere contro di lui, Kemal rifletterà a lungo, e penserà che qualcuno abbia voluto incastrarlo per metterlo fuori gioco.

Nemmeno Tufan rimarrà indifferente davanti alla scomparsa di Asu. Se Emir c’entra, l’unico modo per far luce sulla vicenda è far crollare il figlio di Mujigan, deciderà quindi di rapire Nihan. “Ho bisogno del tuo aiuto” dirà Tufan a Nihan, e nelle sue minacciandolo.

Quale sarà il finale?