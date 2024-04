La Promessa anticipazioni spagnole, il segreto di Jimena

Grazie a La Promessa e alle anticipazioni spagnole, Manuel scoprirà che Jimena ha un segreto e l’ha sempre ingannato. Sarà il dottor Abel che confesserà a Manuel e Jana la finzione sulla gravidanza. Che accadrà?

Manuel scoprrirà di essere stato ingannato da Jimena

La gravidanza che Jimena ha finto di portare avanti è un inganno della donna. Le anticipazioni spagnole de La Promessa svelano che il dottor Abel farà chiarezza sul conto della donna e racconterà al marito la verità.

Manuel non vorrà averla al suo fianco e farà il possibile per allontanarla dalla sua vita. Jimena dirà di aver perso il bambino che assicurava di portare in grembo. Dopo questa notizia, Manuel e Jimena avranno una crisi inverosimile!

Jimena ha finto di essere incinta per avere Manuel al suo fianco

In realtà Jimena non è mai stata incinta, ha finto per non perdere Manuel, che sarebbe andato in Italia a lavorare. Il dottor Abel l’ha assecondata, evitando così la fine del suo matrimonio. Nel momento in cui la pancia avrebbe dovuto notarsi, la donna ha finto un aborto spontaneo.

Così, durante la terza stagione, il dottor Abel confesserà a Manuel, Cruz e Alonso tutta la verità. Manuel scoprirà che nessun frutto dell’amore, la moglie aveva portato in grembo. La reazione dell’uomo tradito sarà dura, egli comunicherà immediatamente ai genitori di voler chiudere il suo matrimonio al più presto.

Jimena non si arrenderà così facilmente e cercherà informazioni per sbugiardare la vera amante del marito. Jana aveva nutrito dei sospetti sulla gravidanza di Jimena, la domestica aveva avvertito Manuel. Questo non aveva ascoltato ai sospetti di Jana, si era fidato della moglie!