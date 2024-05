Quando il primo maggio i cittadini infioravano le strade di papaveri e garofani rossi con piccole rose

Manfredonia anni 1950. Manifestazione del 1 di Maggio ( Festa dei Lavoratori)in Piazza Duomo. In primo piano la banda musicale cittadina. Per festeggiare per la piazza più grande della città – detto in dialett a “Piazz a Grande” . Mi ricorda Michele Losito – che abitava in Via Campanile 48 – tra Corso Roma e Corso Manfredi. Oramai sono tantissimi anni che vive a Trieste , parlando con tanta nostalgia … mi ha raccontato Michele – me lo ricordo benissimo – quel corteo di festeggiamento del 1 maggio del ’50 , ero tra la folla.

Inoltre Manfredonia; veniva invasa da bici .La popolazione infiorava le strade della città … nelle traverse , nei vicoli , sui marciapiedi – di papaveri e garofani rossi e rose piccole … l’ atmosfera del paese , dava di gioia e l’anima dei manfredoniani rimase stampata per sempre.

Di Claudio Castriotta

Testimonianza di Michele Losito