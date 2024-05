Pierpaolo Siano, rotto il silenzio dopo l’addio a Uomini e Donne: il messaggio social

Pierpaolo Siano ha deciso di abbandonare Uomini e Donne dopo aver criticato pesantemente Ida Platano e l’atteggiamento che aveva nei confronti di Mario Cusitore. A distanza di qualche giorno dalla sua eliminazione, l’ormai ex corteggiatore è tornato ad esporsi sui social network con chiaro riferimento alla sua esperienza passata all’interno del dating show di Maria De Filippi. I fan di Uomini e Donne hanno notato che Pierpaolo ha scritto una frase che è ricollegata a quello che è successo nelle ultime registrazioni del trono classico quando Ida Platano è uscita in lacrime dallo studio.

Messaggio social di Pierpaolo Siano dopo l’abbandono da Uomini e Donne

L’ex corteggiatore ha rotto il silenzio dopo l’addio a Uomini e Donne. Pierpaolo Siano ha scritto un messaggio social con chiaro riferimento alla sua passata esperienza all’interno del programma. L’uomo infatti ha scritto le seguenti parole: “Sempre a testa alta”. L’uomo infatti ha criticato duramente la tronista di Brescia per aver dato fiducia a Mario Cusitore su alcune segnalazioni che poi si sono rivelate vere. L’imprenditore a questo punto ha deciso di abbandonare il percorso televisivo non volendo essere la seconda scelta di nessuno. L’uomo inoltre è sicuro che avrebbe detto di no alla proposta di Ida Platano di uscire insieme dal programma. Anche la tronista è tornata a parlare con un lungo messaggio su Instagram, in cui ha ringraziato tutte le persone che l’hanno sostenuta in questo viaggio.