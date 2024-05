Samuel Peron naufrago dell’Isola dei famosi 2024: “Ecco cosa ne pensa Milly Carlucci”

Samuel Peron è uno dei protagonisti dell‘Isola dei famosi 2024. Il ballerino si è contraddistinto per la sua disciplina e forza fisica nel corso delle prove. Un’esperienza che sta dando delle soddisfazioni all’uomo. Poche ore fa, Milly Carlucci ha rotto il silenzio in merito alla decisione d Samuel Peron di prendere parte a questa edizione dell’Isola dei famosi 2024 che ha già visto quattro ritiri. La conduttrice di Ballando con le stelle ha affermato le seguenti parole: “Cosa ne penso? Faccio un in bocca al lupo a Samuel all’Isola dei Famosi, dato che il suo percorso come insegnante a Ballando con le Stelle da noi si è concluso“. Insomma, la conduttrice ha fatto i migliori auguri al ballerino che per tanti anni aveva partecipato al suo programma in veste di maestro.

Milly Carlucci vorrebbe Mara Maionchi a Ballando con le stelle

Dopo aver rivelato cosa pensa di Samuel Peron all’Isola dei famosi 2024, Milly Carlucci ha parlato della nuova edizione di Ballando con le stelle in programma ad autunno sui teleschermi di Rai 1. La conduttrice ha raccontato che gli piacerebbe avere Mara Maionchi tra i vip della prossima edizione del programma. La donna ha affermato di credere che sarebbe una cosa molto bella. L’ex giudice di X-Factor sarà comunque in un programma di Milly Carlucci visto che sarà nella giuria de L’acchiappa talenti, il nuovo programma in partenza questo maggio su Rai 1. Per quanto riguarda Il Cantante mascherato, la conduttrice ha specificato che per ora il progetto è in stand by sebbene non sia un capitolo chiuso.