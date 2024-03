Il Paradiso delle Signore puntata 25 marzo: Maria torna con Vito

Il Paradiso delle Signore nella puntata 25 marzo mostrerà ciò che nessuno si sarebbe atteso. La nuova settimana di programmazione inizierà con Maria insieme a Vito. La giovane Venere penserà ancora a Matteo, perchè questa scelta inaspettata?

Il Paradiso delle Signore 8 puntata del 25 marzo 2024: Maria tornerà con Vito!

Non sempre in amore accade ciò che si desidera, ne Il paradiso delle signore lo abbiamo visto più volte. Grazie alle anticipazioni della soap relative al 25 marzo 2024, scopriamo che Rai 1 mostrerà Maria e Vito di nuovo insieme.

La Puglisi però penserà ancora a Matteo, i telespettatori si chiederanno il motivo di questa scelta. Lamantia ha molti segreti da nascondere, tra questi di essere omosessuale. Maria sarebbe una buona copertura per lui.

Il Paradiso delle Signore 8, Maria dovrà recarsi a Parigi?

Maria riceverà un’importante offerta di lavoro, dovrà recarsi a Parigi. Lamantia avrà un brutto incidente e la Puglisi nasconderà il suo amore per Matteo e si recherà dal suo ex fidanzato, prima di raggiungere Defois in Francia.

Vittorio e le Veneri organizzeranno le festività pasquali. Alfredo dirà a Clara di voler sostituire il cambio della bicicletta di Clara con i suo. La giovane non sarà molto convinta, il cambio non otrebbe essere usato in una gara ufficiale.

Il Paradiso delle Signore è trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16.00 da Rai1.