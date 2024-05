Che tempo che fa anticipazioni ultima puntata 12 maggio: Fabio Fazio conclude la stagione con il botto

Domenica 12 maggio andrà in onda l’ultima puntata di Che tempo che fa, il celebre talkshow televisivo condotto da Fabio Fazio. Dopo un lungo e glorioso percorso il programma chiuderà la stagione con una puntata speciale ricca di emozioni e grandi ospiti su Canale Nove. Le anticipazioni di Che tempo che fa rivelano che Fabio Fazio ospiterà nel suo studio ospiti di altissimo livello. Spiccano nomi illustri come Antonello Venditti, Ornella Vanoni e Toquiho, icone della musica italiana che contribuiranno a rendere indimenticabile l’ultima puntata del programma.

Che tempo che fa anticipazioni: Fabio Fazio ospita Paola Cortellesi

Le anticipazioni di Che tempo che fa rivelano che Fabio Fazio chiuderà la stagione televisiva letteralmente con il botto. L’uomo infatti ospiterà una vera e propria regina del cinema italiano come Paola Cortellesi. Una straordinaria attrice che ha esordito alla regia con l’ultimo capolavoro C’è ancora domani. Il film ha ottenuto un successo straordinario conquistando pubblico e critica grazie alla capacità di affrontate tematiche importanti come la violenza di genere ed i diritti delle donne. Inoltre, attesa come ospite Ursula von der Leyen ovvero, la presidente della Commissione Europea. Un nome di prestigio per Fabio Fazio per concludere questa stagione con un altro successo.