Tempesta d’Amore puntate al 17 maggio 2024: Paul è dubbioso

Tempesta d’Amore nelle puntate dal 13 al 17 maggio 2024 mostrerà Paul molto dubbioso. Sposerà Josie? Alexandra ed Eleni si metteranno contro Markus. La soap opera bavarese, ambientata nell’hotel Fürstenhof, si può seguire dal lunedì alla domenica, su Rete4 alle ore 09.45.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Paul ha dei dubbi. Chi sposerà?

Josie ha scelto per il matrimonio una location che riporta Paul a tanti anni prima. Ricordi per niente piacevoli si affollano nella sua testa. Il ragazzo non intende sposarsi dove si sposò con Romy, perchè ha paura che accada qualcosa anche a Josie. Un sogno fatto dal giovane a occhi aperti, farà dubitare Paul se continuare o meno i preparativi.

Paul dubiterà di volerla sposare e per Josie sarà un durissimo colpo. La ragazza cercherà di convincere il fidanzato che ma si renderà conto che il giovane è davvero molto tormentato. Per questo motivo suggerirà anche lei di annullare il loro matrimonio.

Erik e Yvonne intervengono e spronano Paul a continuare con i progetti del matrimonio

Paul e Josie capiranno di non rinunciare al loro sogno d’amore. Josie diverrà molto nervosa prima dell’esame di abilitazione, finirà per fare un errore che le costerà molto caro. Carolin è molto incerta e teme che Vanessa dichiari che il tempo passato insieme sia stato uno sbaglio. Allontanerà l’amata, lei avrà delle reazioni inaspettate.

La ragazza cercherà di stare poco a casa ma Gerry e Shirin subiranno il distacco. Vanessa capirà di non poter andare avanti così e deciderà di sistemare la situazione. Farà quindi una richiesta a Carolin. Le due donne trascorreranno del tempo insieme con la speranza di sfruttare questi momenti, che non avranno un grande seguito.

Carolin ascolterà una telefonata tra Max e Vanessa

Carolin rimarrà ferita dal contenuto di una telefonata tra Vanessa e Max. Ella lascerà il suo fidanzato, per non mentirgli. Alexandra ed Eleni si metteranno contro Markus e Valentina assisterà al suo pestaggio nel bosco e ne parlerà con Robert, che le consiglierà di non dire nulla.

Robert verrà messo al corrente delle accuse contro Christoph, capirà che la testimonianza di Valentina potrebbe scagionare il suo amico. La ragazza però non vorrà uscire allo scoperto. Eleni capirà che Valentina potrebbe testimoniare contro Markus e avrà paura che finisca nei guai. Markus cercherà di calmare la giovane ma non le dirà di avere un piano per fermare la Saalfeld.

Eleni aggredirà Valentina per aver messo in pericolo Markus

Le due ragazze romperanno la loro amicizia. Michael si renderà conto di quello che sta succedendo e incoraggerà Valentina a non perdere le speranze e a ricostruire il rapporto con la sua amica. Markus aggredirà Christoph dopo che le sue stanze private saranno perquisite. Eleni capirà che suo padre ha simulato il pestaggio.

La giovane lo affronterà e Markus negherà tutto Alexandra, è convinta che stia mentendo, gli punterà una pistola alla tempia. André bacerà Helene ma lei avrà paura che stia giocando con i suoi sentimenti. Questo pensiero farà indietreggiare la donna e lo chef penserà che lei non sia interessata.