Tempesta d’Amore anticipazioni: un incidente pre-matrimoniale

Tempesta d’Amore e le anticipazioni mostrano sconcertanti imprevisti. Il lussuoso hotel Fürstenhof ospiterà sfarzosamente un matrimonio, anzi due… Le sposine saranno due e anche molto amiche. L’emozione giocherà a loro un brutto tiro.

Tempesta d’Amore, Carolin e Vanessa emozionate per il “grande passo”

Le due future spose collaboreranno per organizzare la cerimonia. Non sarà un sodalizio tranquillo, ognuna avrà la sua idea, in ogni caso crescerà la loro complicità. La data si avvicinerà e le due sposine, emozionate, parleranno dei rispettivi matrimoni.

Si siederanno su un prato in prossimità delle scuderie, da grandi amiche si confideranno i loro desideri prima di arrivare al “sì”. Le due parleranno e rideranno, Carolin confesserà di essere sempre stata curiosa di sapere ciò che si prova a baciare una donna.

Vanessa accontenterà Carolin, quasi per scherzo

Dopo pochi giorni Carolin e Vanessa sposeranno rispettivamente Michael e Max e ricorderanno sorridendo questo loro piccolo segreto. Inoltre, le amiche si ritroveranno insieme a provare i cocktail per la festa, ci sarà un secondo bacio. Decisamente più passionale. I matrimoni ne risentiranno?

I promessi sposi Michael e Max saranno impegnati a scegliere i testimoni di nozze. Max vorrà Alfons , Michael inizialmente vorrà André. In seguito litigherà con lui e finirà per chiedere all’amico Robert ancora depresso per la fine della sua storia con Cornelia.

Ecco una parte forse non detta in Tempesta d’Amore anticipazioni!