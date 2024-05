Beautiful anticipazioni americane, Ivy Forrester sostituirà Quinn?

Ecco per Voi Beautiful con le anticipazioni americane, da cui vedremo Ivy Forrester scombussolare tutti con il suo ritorno. Infine, prenderà il posto di Quinn alla Forrester Creations? Steffy si infurierà rivedendo la sua “cuginetta” con Liam. La nipote di Eric è ritornata a Los Angeles per un motivo preciso? Ebbene sì, per lei si prevede un posto in azienda. Diverrà la nuova creatrice di gioielli, sostituendo Quinn?

Beautiful Anticipazioni Americane: Ivy Forrester lavorerà alla Forrester Creations

Ivy Forrester è ritornata e grazie alle anticipazioni americane di Beautiful siamo venuti a conoscenza che Steffy non ha gradito il suo ritorno a Los Angeles. Ivy coglierà l’occasione per tornare a lavorare alla Forrester Creations?

Ella sostituirà Quinn nel reparto all’interno della casa di moda? La figlia di Ridge e anche Hope si scatenerebbero contro la nuova arrivata, grande rivale di Steffy. Ivy è la figlia più piccola di John Forrester, fratello di Eric. La famiglia di stilisti e l’azienda è guidata da suo zio.

Ivy, Steffy e Thomas, sono cugini e il suo personaggio è entrato nella Soap

Ivy ha preso parte, per la prima volta, nel 2014 alla soap e vi è rimasta sino al 2018. La ragazza, alla stregua dei suoi cuginetti, ha vissuto intrighi amorosi e ricatti. Ella è conosciuta come la peggiore rivale di Steffy, dopo Hope, soprattutto in amore

Ivy è arrivata a Los Angeles, nell’anno 2014, ha sostituito Quinn come designer di gioielli all’interno della Forrester Creations. Amicizia di Liam, la giovane Forrester si è innamorata perdutamente di lui. Hope diverrà sua rivale e anche Steffy. I fratelli Spencer si contendevano Hope e dopo accese e per lei, Ivy se ne è andata dagli Stati Uniti per tornare in Australia, dove la sua famiglia abita.

Ivy e Steffy si sono odiate alternamente, ripicche, ricatti e minacce

Liam ha dovuto costantemente mettere pace tra le due, arrivando persino a sposare Ivy al fine di permettere all’ufficio dell’immigrazione di non cacciare la Forrester dagli Stati Uniti, perché non munita di green card. Ivy e Steffy torneranno a farsi guerra.

La figlia di Ridge sorprenderà la rivale mentre bacia Liam e seguirà la probabile rottura con Finn. Quindi tornerà all’attacco con Liam per riconquistarlo. Ivy diventerà importante per la Forrester Creations e darà del filo da torcere sia a Steffy che a Hope.