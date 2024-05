Inaugurazione Galattica a Manfredonia

L’associazione ArciViceversa è lieta di invitarvi all’inaugurazione del progetto Galattica nel nodo di Manfredonia.

Quest’ultimo è un’iniziativa della Regione Puglia a cura della Sezione Politiche Giovanili e di ARTI.

Il progetto, promosso dal comune di Manfredonia, presentato da ArciViceversa, in stretta collaborazione con Pop_officine Popolari e Back to the Future, ha lo scopo ambizioso di trasformare il luogo in una fucina aperta di progetti e passioni attraverso un dialogo più diretto tra opportunità di lavoro e comunità.

L’obiettivo immaginato è legato al raggiungimento e alla creazione di uno spazio che possa continuare ad essere un centro gravitazionale di talenti, che li raccolga e li metta in rete.

Il progetto strutturato ha durata di 18 mesi ed è articolato in momenti diversi per dare differenti opportunità di formazione, informazione e partecipazione civica.

Vi aspettiamo il 14 maggio a partire dalle ore 18.30, presso le Ex Fabbriche San Francesco, in Via San Francesco a Manfredonia, di fronte alla chiesa omonima.