Fenomeno Sar nei cieli d’Italia: probabilmente si ripeterà questa sera

Il fenomeo Sar nei cieli d’Italia ha incuriosito tantissimi cittadini. Già dalla mattinata di ieri era stata annunciata una potente attività solare che, probabilmente, replicherà lo spettacolo anche questa sera/notte.

“Questo fenomeno si chiama SAR che sta per “arco aurorale rosso stabile“” dice la pagina Clima e Scienza Foggia.

“I SAR si originano nell’alta atmosfera, a un’altezza tra 300-400 km, e sono il risultato dell’eccitazione dell’ossigeno, o meglio dalla ionizzazione di questo gas, ma a differenza delle aurore boreali, non sono causati direttamente dalle particelle cariche solari, bensì dalla dinamica delle fasce di Van Allen legate comunque ai flussi solari.

Le fasce di Van Allen circondano la Terra e intrappolano le particelle solari grazie al magnetismo terrestre, in particolare nella fascia interna, dove le particelle creano flussi circolari di cariche che si comportano come correnti elettriche di alta quota.

Man mano che passano le ore si iniziano a intravedere persino le aurore boreali al nord Italia e tutto questo è eccezionalmente raro.”

Il video postato da AstroGargano da Vieste è a dir poco affascinante.

FENOMENO SAR IN ITALIA: “OCCHIO A QUESTA SERA”

“Dal gruppo di macchie solari AR 3664 che vi ho mostrato attraverso un mio scatto si stanno generando infatti una serie di brillamenti solari molto energici che stanno investendo la Terra” scrive il presidente di AstroGargano.

“Queste stanno investendo il nostro pianeta, e molte altre sono in arrivo! Per cui non ci resta che tenere sott’occhio il cielo in quanto proprio per questa sera è atteso un’altra bella folata di vento solare che potrebbe regalarci uno spettacolo indimenticabile!”

