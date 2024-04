Il paradiso delle signore 8 trame, Vito si vendicherà dei Puglisi

Vito è stato tradito, abbandonato e si vendicherà dei Puglisi, sia di Maria che di Matteo Portelli. Durante i prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore 8, egli soffrirà per Maria e perchè l’ha lasciato a un passo dal matrimonio. Il paradiso delle signore 8 e le trame hanno mostrato a che punto porta la gelosia.

Il paradiso delle signore 8, Vito nutre la voglia di vendetta per l’ex fidanzata

Il giovane Vito ha maturato il desiderio di vendetta verso l’ex fidanzata. Nella sua mente gelosa la vede tra le braccia di Portelli, di cui ora è innamorata. Maria Puglisi è giunta a spezzare il cuore di un ragazzo che l’ama. Gli ha infatti confessato di averlo tradito con Matteo!

L’ex contabile del grande magazzino milanese ha preso con le mani la giovane che è scoppiata in un pianto a dirotto. La scena in questione ha preoccupato tanti fan e non pochi di loro hanno pensato che Vito arrivasse a una violenza maggiore.

Il Paradiso 8 nuove trame, che farà ancora Vito?

Vito non si rassegnerà a perdere l’amore della sua vita e potrebbe escogitare una vendetta ancora più terribile. Tra le conseguenze della rottura c’è la cancellazione del matrimonio. Maria si intratteneva anche con Matteo Portelli.

La giovane ha rovinato non solo un sogno d’amore, ma anche il progetto di vita insieme che stavano costruendo. Il solo pensiero che la stilista possa uscire con il contabile del Paradiso porterebbe Lamantia a non permettere che i due vivano questa relazione, in che modo?

Tutto potrebbe accadere e Vito diventare un delinquente, a causa della gelosia. Maria è sempre stata il sogno della sua vita, non riuscirà a vederla con un altro.