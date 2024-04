IL MOVIMENTO 5 STELLE RINGRAZIA ROSA BARONE

L’europarlamentare Mario Furore, i parlamentari Giorgio Lovecchio, Marco Pellegrini, Carla Giuliano e Gisella Naturale, le assessore al Comune di Foggia Lucia Aprile e Simona Mendolicchio, il gruppo consiliare al Comune di Foggia, gli eletti, gli attivisti e i simpatizzanti del Movimento 5 Stelle della provincia di Foggia ringraziano Rosa Barone per l’impegno profuso e i risultati raggiunti da assessora al Welfare della Regione Puglia.

E’ sempre stata e sarà sempre per noi un esempio e un riferimento per il rigore morale e per l’abnegazione nel servizio alla comunità, in particolare alle persone più fragili e bisognose.

Condividiamo e rispettiamo le ragioni che hanno determinato una decisione difficile ma pienamente in linea con i valori e le motivazioni che hanno determinato la nascita del Movimento 5 Stelle e ne incarnano l’anima, e questo aumenta la nostra ammirazione nei suoi confronti.

Foggia, 11 aprile 2024