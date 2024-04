Un Posto al Sole anticipazioni, imprevisto per Marina: ritorna a Napoli dopo anni di assenza

Le anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, l’appuntamento con la fiction è sempre alle 20.45 su Rai 3. Damiano si è messo in testa di smascherare il boss Torrente, ma ha bisogno dell’aiuto di Eduardo per farlo. Tuttavia, il criminale è stato lesto nel comprendere le mosse del poliziotto e ha reagito prontamente, infliggendo un duro colpo al suo piano. Con astuzia, ha fatto sì che Damiano pagasse per il suo intervento nei suoi affari, mettendolo di fronte a un’accusa pesante che lo costringerà a difendersi e a dimostrare la propria innocenza. La sua famiglia è in preda all’ansia per lui, temendo per il suo futuro e la sua reputazione.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Claudia Costa fa ritorno a Napoli dopo molti anni

Nel frattempo, Marina ha chiesto l’aiuto di Raffaele per contrastare Ida, ma un nuovo imprevisto mette a dura prova la loro serenità. Roberto, suo marito, esausto delle continue interferenze di Ida, perde la pazienza e pensa di agire tempestivamente per proteggere la famiglia da ulteriori turbamenti.

Intanto, Claudia Costa fa ritorno a Napoli dopo molti anni. Guido, felice di rivederla, la accoglie calorosamente, desideroso di conoscere i dettagli della sua vita. Tuttavia, Mariella non condivide la stessa gioia. Notando l’affetto reciproco tra Claudia e Guido, inizia a covare una gelosia dolorosa nei confronti della donna, temendo di perdere l’affetto del marito.