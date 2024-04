Uomini e Donne, nuovo messaggio social di Ida Platano: “Fatto andare bene troppe cose”

Ida Platano continua a far parlare di sé dopo aver deciso di abbandonare il trono di Uomini e Donne dopo essere rimasta senza corteggiatori. Mario Cusitore è stato eliminata quando una segnalazione sul suo conto è risultata vera. Pierpaolo, invece, ha abbandonato dopo aver accusato la tronista di averlo preso in giro. Una grande delusione per la parrucchiera bresciana che più volte sul suo profilo Instagram ha pubblicato post nostalgici e con chiari riferimenti alla sua esperienza passata a Uomini e Donne. La mattina del 29 aprile sulle sue storie di Instagram è apparsa una frase molto eloquente con chiaro riferimento ad un suo ex corteggiatore.

Uomini e Donne, nuovo messaggio social di Ida Platano verso Mario Cusitore

Nella giornata di ieri 29 aprile, Ida Platano ha pubblicato una storia su Instagram con chiaro riferimento a Mario Cusitore, al quale teneva tantissimo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso il seguente messaggio che recita in questo modo: “Chiedo scusa a me stessa, mi sono fatta andare bene molte cose e troppe volte.” Ida Platano si sarebbe scusata pubblicamente con sé stessa per essere stata cieca di fronte alle tante segnalazioni arrivate su Mario Cusitore, l’ultima che è stata poi decisiva. In essa un fan segnalava alla trasmissione che aveva visto il corteggiatore uscire da un hotel insieme ad una giovane. Inizialmente, Ida aveva creduto alla versione dell’uomo se poi messo alle strette non avesse rivelato la vera verità. Di qui, la decisione della tronista di eliminarlo dal programma.