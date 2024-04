La Promessa anticipazioni, scoperta inquietante di Pia: a un passo dalla verità

Le anticipazioni de La Promessa, fiction spagnola trasmessa su Canale 5 alle 16.20, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Pia non ha mai smesso di cercare la verità su chi l’abbia avvelenata e perché. Dopo aver superato la paura di perdere il bambino e aver escluso Petra e Elisa come sospetti, ha cercato di tornare alla normalità. Tuttavia, un’inaspettata scoperta mette di nuovo tutto in discussione. Trovare una bottiglia di cicuta nella stanza che condivide con Don Gregorio la lascia senza parole e terrorizzata.

Nel frattempo, Jana è determinata a scoprire la verità dietro al biglietto anonimo che ha ricevuto. Nel suo tentativo di indagare, ottiene la fiducia di Pia, che le rivela il suo sospetto su Don Gregorio. Pia chiede a Jana di mantenere il segreto e di aiutarla a scoprire se suo marito è davvero coinvolto nel suo avvelenamento. Jana promette di non tradirla, ma anche di essere al suo fianco per scoprire la verità.

Anticipazioni La Promessa, Jana aiuta Pia a scoprire se Don Gregorio è coinvolto nel suo avvelenamento

Pia si sforza di nascondere la sua preoccupazione da Don Gregorio, ma fatica a farlo. La sua ansia aumenta quando la bottiglia scompare dalla loro stanza, e Gregorio diventa sospettoso. Convinto di essere stato scoperto, si mette sulla difensiva.

La tensione aumenta mentre Pia e Jana cercano prove contro Don Gregorio. Con il segreto sul punto di essere svelato, entrambe devono agire con cautela per proteggere se stesse e gli altri. Come si evolverà questa intricata situazione? Pia e Jana riusciranno a svelare la verità senza mettersi in pericolo?