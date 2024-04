Monte Sant’Angelo, gli attivisti 5 Stelle: “Non abbiamo il Gruppo Territoriale per i capricci di una persona”

In attesa della prevista autorizzazione alla costituzione del Gruppo Territoriale, Ieri, alle 17.30 presso la sede locale, gli iscritti di Monte Sant’Angelo, 18 su 32, si sono riuniti per fare il punto della situazione, non avendo, ad oggi, ricevuto alcuna comunicazione né di costituzione né di cancellazione del G.T., nonostante sia stato raggiunto il numero previsto di iscritti (30).



L’ unica notizia è arrivata dai social e in maniera indiretta: nella riunione provinciale, sabato scorso, il Coordinatore Provinciale si è lasciato sfuggire che lui non avrebbe mai autorizzato la costituzione del GT di Monte perché, a suo dire, è formato, per la maggior parte, da amici e parenti.

Ora, precisato che da regolamento lui non ha questa autorità, ma è tenuto semplicemente ad esprimere il proprio parere e inoltrare la richiesta al comitato competente, unico titolato all’istruttoria per la decisione finale che compete al Presidente, Il costituendo GT attende una decisione ufficiale che gli consenta, in caso di non autorizzazione, di esperire tutte le azioni previste da regolamento ivi compreso eventuale ricorso.

Non si può lasciare una città priva di una forza politica che si è sempre attestata come prima o seconda forza cittadina.

Ma soprattutto, non possono i capricci di una persona bloccare una procedura che dura da più di quattro mesi. Gli iscritti di Monte pretendono una risposta, pur negativa, ma che sia ufficiale, scritta e motivata.

Attivisti di Monte Sant’Angelo appartenenti al Movimento 5 Stelle