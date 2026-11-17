Far Away torna su Canale 5 nel 2027? Le ultime indiscrezioni

Il ritorno della serie tv non sarebbe previsto per dicembre e potrebbe slittare all'inizio del nuovo anno

Il ritorno di Far Away su Canale 5 potrebbe farsi attendere più del previsto. Dopo l'annuncio della seconda stagione e la diffusione dei primi promo, Mediaset sembra aver cambiato programma: gli spot dedicati alla serie turca sono infatti spariti dalla programmazione.



Inizialmente si ipotizzava una ripartenza a dicembre, perlopiù in occasione delle festività natalizie. Ora, invece, prende piede l'ipotesi di uno slittamento al 2027, una notizia che deluderebbe e non poco i tanti fan della serie, in attesa di rivedere Alya e Cihan sul piccolo schermo.



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Per il momento non ci sono conferme ufficiali sulla nuova data di messa in onda. Intanto, in Turchia, la serie continua il suo percorso di successo con la terza stagione già in onda. I fan italiani dovranno dunque attendere nuovi aggiornamenti da Mediaset.



L'attesa è particolarmente sentita se si considera il successo ottenuto dalla prima stagione. Trasmesse durante la scorsa estate al posto di Uomini e Donne, le vicende di Alya e Cihan hanno conquistato il pubblico italiano, registrando ascolti molto positivi e dimostrando di avere un seguito importante anche nel nostro Paese.