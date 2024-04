Endless Love anticipazioni, follia d’amore: Ozan incendia la barca di Salih per gelosia

Le anticipazioni di Endless Love, la serie tv turca in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 14.10, rivelano numerosi colpi di scena. Nihan è stata testimone di un gesto insensato compiuto da Ozan, che ha dato fuoco alla barca di Salih, vittima della sua gelosia incontenibile. Ozan, incapace di tollerare l’idea che Zeynep possa avere rapporti con altri oltre a lui, ha agito in preda all’impulso, decidendo di privare Salih della sua cosa più preziosa.

La notizia dell’incendio ha colpito profondamente la sorella di Ozan, Sezin, che ha subito collegato l’atto alla bruciatura grave presente sulla mano del fratello. Convinta della colpevolezza di Ozan, Sezin è sconvolta e fatica a credere alla gravità della situazione. Secondo Nihan, dietro l’azione di Ozan potrebbe esserci l’influenza di Emir, che avrebbe manipolato il ragazzo, già fragile psicologicamente, spingendolo a compiere un gesto così estremo.

Anticipazioni Endless Love 23 aprile 2024

La preoccupazione di Sezin è palpabile: teme le conseguenze che Ozan potrebbe subire a causa del suo folle comportamento. Decisa ad affrontare la situazione, Sezin decide di confrontarsi direttamente con Ozan. In questo delicato colloquio, Ozan assicura alla sua ex che né lui né il suo migliore amico hanno intenzione di denunciare il suo gesto, nonostante ci sia una prova video che lo incrimina.

Tuttavia, il tema della conversazione prende una piega diversa quando Kemal insiste affinché Sezin sveli il motivo per cui, cinque anni prima, aveva dovuto proteggere Ozan abbandonandolo per sposare Emir. È giunto il momento per Sezin di confessare?