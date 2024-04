Endless Love anticipazioni, succede il finimondo! Zeynep nuova vittima di Emir

Le anticipazioni di Endless Love, la serie tv turca in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 14.10, rivelano numerosi colpi di scena. Kemal, convinto della sincerità di Nihan, cerca di ottenere ulteriori chiarimenti sulla loro complicata situazione. Nihan, costretta dalle circostanze, ammette di aver sposato Emir per proteggere suo fratello Ozan, ma rifiuta di aggiungere altri dettagli, temendo di dover mentire ulteriormente se le verranno poste altre domande. Questa confessione lascia Kemal sollevato per la sincerità di Nihan, ma anche preoccupato per le implicazioni della sua situazione. Sentendosi confuso e bisognoso di sostegno, Kemal contatta Salih e Leyla per discutere della situazione e trovare una soluzione insieme.

Nel frattempo, Nihan e Banu si trovano di fronte a un’altra sfida quando ricevono delle fotografie della sera dell’omicidio di cui Ozan è stato accusato. Preoccupata per il destino del fratello, Nihan affronta suo padre Onder per ottenere delle risposte. Qui, scopre che sia lui che Vildan erano a conoscenza della presenza di un’altra ragazza quella sera, gettando Nihan nello shock più totale.

Endless Love anticipazioni, quanti colpi di scena!

Emir sta tessendo la sua trama manipolatoria intorno a Ozan, avvertendolo che Kemal è tornato per vendicarsi di Nihan e che la sua furia si abbatterà anche su chiunque sia vicino a lei. Ozan, preoccupato per la sicurezza della sorella, la accusa di mettere tutti in pericolo per la sua relazione con Kemal.

Mentre la tensione cresce nella vita di Nihan, a Casa Soydere si respira un’aria di festa per la notizia del fidanzamento di Zeynep con Salih. Tuttavia, nessuno sa che Zeynep ha accettato un invito da Emir. Quest’ultimo è determinato a conquistarla e per far colpo le propone un’uscita romantica in elicottero per un concerto fuori città, un gesto che lascia Zeynep indecisa sulle sue vere intenzioni.