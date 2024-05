Uomini e Donne anticipazioni dal 6 al 10 maggio: scoppia il caos in studio tra Ida Platano e Mario Cusitore

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne che andranno in onda da lunedì 6 a venerdì 10 maggio in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Grande attenzione sarà focalizzata su Ida Platano che scoprirà finalmente la verità su Mario Cusitore. Tutti gli occhi saranno puntati sul percorso della tronista alle prese con una recente segnalazione giunta sul suo corteggiatore. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Ida Platano diserterà la sua presenza in studio in quanto delusa dal comportamento di entrambi i suoi corteggiatori. La donna poi ritornerà in studio dove scoppierà un vero e proprio caos. La segnalazione su Mario Cusitore corrisponderà alla verità.

Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano caccia Mario Cusitore dalla trasmissione

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Ida Platano non esiterà a cacciare Mario Cusitore dalla trasmissione dopo aver scoperto che era stato effettivamente in un hotel con un’altra donna. La persona in questione risulterà essere un’ex corteggiatrice di Alessandro Vicinanza che aveva partecipato due anni fa al programma. Nonostante tutto, Mario cercherà di depistare i sospetti confessando di non aver fatto niente con la ragazza in questione. Ma a questo punto nessuno gli crederà. Ida apparirà molto arrabbiata, tanto da starsene scossa dietro le quinte fino al termine della puntata. Per questo motivo, non si parlerà neanche del percorso della tronista con Pierpaolo Siano che non entrerà nemmeno in studio.