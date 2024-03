COMUNICATO STAMPA ELEZIONI PROVINCIALI, FURORE: OTTIMO RISULTATO DEL M5S NELLA LISTA DEL PRESIDENTE NOBILETTI

Di seguito, il commento dell’europarlamentare Mario Furore, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, relativo alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale.

Il Movimento 5 Stelle è pienamente soddisfatto per il significativo apporto e per il risultato conseguito dalla lista legata al presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti, che ha ben lavorato e proseguirà il suo mandato potendo contare sul nostro importante contributo e sulla nostra proficua collaborazione in particolare per le tematiche legate all’ambiente, alle politiche per il lavoro e lo sviluppo sostenibile, al welfare e all’inclusione, al rilancio infrastrutturale e alla programmazione.

I nostri consiglieri comunali hanno fortemente spinto per aderire alla lista del presidente Nobiletti, condividendone operato e visione programmatica, e la loro scelta si è rivelata vincente: il consenso registrato da Mario Dal Maso, primo eletto della lista, è quindi un’ulteriore conferma dello spessore della nostra azione politica ed amministrativa a servizio della comunità.

Al neo consigliere provinciale complimenti e auguri di buon lavoro, e un sentito ringraziamento alla vicepresidente uscente Nunzia Palladino, per il lavoro svolto e per lo stile e le qualità mostrate: continuerà ad essere un prezioso riferimento per il Movimento 5 Stelle.