Due allieve di Amici nel corpo di ballo di Angelina Mango per l’Eurovision: ecco chi sono

Non manca molto all’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest. A calcare il palco svedese per l’Italia ci sarà Angelina Mango. La vincitrice dell’ultimo festival di Sanremo 2024 ha dato ok alla sua partecipazione alla competizione canora più seguita nel mondo. La ragazza attualmente è in giro per l’Europa per promuovere la sua canzone “La noia” prima di salire sul palco dell’Eurovision il prossimo maggio. Per questo motivo, la vincitrice di Amici 22 è alle prese con i preparativi per il grande giorno. Secondo alcune indiscrezioni, Angelina Mango sarà accompagnata da un corpo di ballo che vedrà la presenza di due ex allieve di Amici di Maria De Filippi. Le coreografie, invece, saranno affidate al coreografo di Rosalia, una vera e propria star nel mondo.

Arianna Forte e Valentina Vernia, ex di Amici nel corpo di ballo di Angelina Mango per l’Eurovision

Angelina Mango sarà accompagnata da un corpo di ballo per il prossimo Eurovision previsto per maggio in Svezia e visibile sui teleschermi di Rai 1. L’ultima vincitrice del festival di Sanremo 2024 ha scelto due allieve di Amici di Maria De Filippi per affiancarla in questa nuova avventura. Si tratta di Arianna Forte e Valentina Vernia, che avevano partecipato come ballerine al talent show di Maria De Filippi. Le ragazze saranno chiamate a rappresentare l’Italia insieme ad Angelina Mango, che si esibirà con il brano “La noia”. Non resta, quindi, che attendere il mese di maggio per vedere le tre ex allieve di Amici brillare su uno dei palchi più importanti nel mondo.