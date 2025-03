[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Don Orione e la previsione di Padre Pio”

Lo si apprende da una previsione di Padre Pio : – Testimonianza fatta da don Umberto Terenzi, il quale afferma:che “il 4 marzo 1940, mentre ero in colloquio con Padre Pio e parlavamo di tutt’altro, all’improvviso mi dice: “Lo sai che don Orione sta male?”

“Ma no, Padre, risposi – è stato male ai primi di febbraio; gli hanno dato anche l’olio santo, ma ora è guarito; ha celebrato pure la messa subito dopo gli attacchi di cuore”. “Ma si lo so; allora me l’hanno pure scritto da Genova. Ma ora ti dico che sta male; dicono che sta bene, lo credono, ma sta male”. Impressionato da queste notizie, don Terenzi, appena poté, parti per Sanremo, dove giunse l’11 marzo.

Trovò Don Orione in netta ripresa di salute e si fermò con lui anche il giorno successivo. Alle 20 del 12 marzo, tranquillizzato, riprese il treno per Roma, pensando forse che qualche volta anche i santi sbagliano – nelle loro previsioni. Invece, poco più di due ore dopo, Don Orione, si spense. Il 18 marzo 1940 ,come aveva previsto Padre Pio.

Di Claudio Castriotta