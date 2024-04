DEMOS MANFREDONIA PRESENTA CONNESSIONI E CONVERSAZIONI DI POLITICA GENERATIVA

Democrazia Solidale presenta Connessioni e Conversazioni di Politica Generativa ed incontra le Comunità di Manfredonia e di Capitanata per ricostruire un orizzonte di senso perché il senso non sta in cima ai nostri pensieri solitari ma a valle delle nostre esperienze sociali.

Sei incontri di condivisione, riflessione e contaminazione sulle Politiche per la Comunità che avranno luogo, dal 9 aprile al 17 maggio 2024, a Manfredonia, presso ex Fabbriche di San Francesco, dalle ore 19.15, perché le Comunità devono poter ritrovare nella Politica una voglia di cambiamento reale.

Al primo incontro di Democrazia Solidale sul tema “LAVORO, FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ SOCIALE” prenderanno parte Appassionati Costruttori di Futuro.

La Politica è lo strumento attraverso il quale possiamo costruire il nostro destino collettivo, attraverso cui possiamo “sortire insieme dai problemi comuni”, secondo la migliore definizione di Don Lorenzo Milani.

La Politica non come spazio separato dalla vita, ma come una dimensione della vita. La sua dimensione sociale, il completamento del NOI, come scrive Guglielmo Minervini ne “La Politica Generativa”

Ecco, allora, che connettersi e conversare condividendo esperienze di Comunità può risvegliare, con le parole e l’azione di Guglielmo Minervini, un nuovo senso di responsabilità ma anche il capitale di passione, tempo e competenze. E rinsalda un senso più solido dei beni comuni, un’idea matura e consapevole di cittadinanza e un legame vissuto di Comunità.

Il fare Politica non è pensare solo alle prossime consultazioni elettorali.

Attivare la Politica Generativa significa pensare ed agire anche e soprattutto per le prossime generazioni e per il miglioramento della vita delle persone.

Ed è questo che appassiona Democrazia Solidale e il Coordinamento di Manfredonia.

APPASSIONATEVI CON NOI.