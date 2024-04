Giuseppe Conte torna nella sua San Giovanni Rotondo

Giuseppe Conte a San Giovanni Rotondo a sostegno di Filippo Barbano

Appuntamento in piazza dei Martiri, domenica 5 maggio ore 20:30

Sarà il presidente Giuseppe Conte ad aprire ufficialmente la campagna elettorale del candidato sindaco Filippo Barbano, in un incontro pubblico in Piazza dei Martiri, in pieno centro a San Giovanni Rotondo. L’atteso appuntamento è per domenica 5 maggio alle ore 20:30.

Oltre al leader del MoVimento 5 stelle interverranno: il coordinatore pugliese del M5s l’ on. Leonardo Donno e l’europarlamentare Mario Furore. Un appuntamento importante per tutta la coalizione a sostegno di Barbano: MoVimento 5 Stelle, In…formazione, Cittadini Sangiovannesi, SiAmo San Giovanni Rotondo, Sinistra in Comune e Insieme.

«Siamo molto contenti e ringraziamo Giuseppe Conte per la sua disponibilità, sappiamo quanto ci tiene a San Giovanni Rotondo e lo ha dimostrato nel corso di questi anni, soprattutto da premier, questo ci carica di responsabilità. Da subito il presidente ha sostenuto la nostra scelta, ed è proprio nella nostra città che ha parlato per la prima volta di “campo giusto”, la nostra è una coalizione che pensa principalmente alle idee e ai progetti per la Comunità, che punta al rinnovamento e alla discontinuità, di metodi e uomini. Abbiamo anteposto il programma ai personalismi, abbiamo firmato un patto di coalizione a garanzia degli elettori, abbiamo aderito alla Rete dei Comuni Sostenibili e raccolto idee e suggerimenti per il programma elettorale “partecipato”, convinti che la cosa importante è ascoltare i cittadini e i loro bisogni e dare loro in tempi rapidi le risposte. Questo è quello che noi faremo quando amministreremo questa straordinaria città. Vi aspettiamo in piazza domenica prossima». Dichiara il candidato sindaco Filippo Barbano.

