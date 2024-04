Raffaella Scuotto di Uomini e Donne, l’annuncio su Brando sorprende i fan: “Ci dividiamo”

Raffaella Scuotto è stata una delle protagoniste di questa edizione di Uomini e Donne che si concluderà a fine maggio sui teleschermi di Canale 5. Di recente, la giovane ha rilasciato un’intervista a Fanpage dove ha parlato di alcuni problemi che sta attraversando insieme a Brando. La corteggiatrice è stata preferita a Beatriz D’Orsi dopo sette mesi di trono da parte di Brando. Raffaella Scuotto ha rivelato che la lontananza rappresenta un ostacolo non indifferente visto che lei vive a Napoli mentre lui vive a Treviso. Infatti, ha dichiarato: “Ci stiamo organizzando per la lontananza, per ora ci dividiamo“. Purtroppo non sono mancate le liti tra i due ragazzi che si sono conosciuti all’interno di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto parla delle liti con Brando

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha riferito che come in tutte le coppie litigano molto. Inoltre, la distanza non aiuta a sopperire alle divergenze dovute principalmente alla gelosia ed a visioni differenti delle cose. A tal proposito, Raffaella Scuotto ha dichiarato: “Siamo autoritari e permalosi quindi a volte si scatenano diverbi”. Nonostante questo, la donna si è detta non pronta alla convivenza sebbene il ragazzo rappresenti il suo futuro prossimo. L’ex corteggiatrice ha riferito che dopo un mese e mezzo di storia sarebbe prematuro un passo così azzardato. Alla fine, la ragazza ha concluso di aver fatto la conoscenza dei genitori di Brando a differenza di lui che non ha conosciuto ancora i suoi cari di Napoli.