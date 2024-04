Stefano De Martino, nuovo volto di Rai 1 per il dopo Amadeus: “Contratto di tre anni per lui”

Momento d’oro per Stefano De Martino che si appresta ad essere la nuova punta di diamante della Rai. Il conduttore napoletano sarebbe stato scelto per il dopo Amadeus che ha deciso di traslocare su Canale Nove dove si occuperà di tutta la parte dell’intrattenimento. Il portale TvBlog ha svelato che ci sarebbe una trattativa in corso tra Stefano De Martino ed i piani alti di Viale Mazzini. A quanto sembra, il giovane starebbe per firmare un contratto dalla durata di tre anni che prevede l’impegno costante nell’access time con Affari Tuoi e I soliti ignoti. Ma non ci sarebbe solo il preserale per il marito di Belen Rodriguez, ma i piani alti di Viale Mazzini starebbero pensando a lui come volto della prima serata di Rai 1.

Stefano De Martino potrebbe chiudere il contratto settimana prossima con la Rai

La stagione televisiva per Stefano De Martino è partita con il botto. Il conduttore ha registrato ascolti record grazie alla nuova stagione di Stasera tutto è possibile, ormai un programma seguitissimo di Rai 2. In questo momento, si starebbe pensando di trasferirlo su Rai 1 riveduto e corretto. Inoltre, per il conduttore ci sarebbero in cantiere format ed eventi musicali. La trattativa per la chiusura del contratto potrebbe terminare entro la prossima settimana. In questo modo, sfuma la possibilità di vedere il conduttore sul palco di Sanremo 2025. Tv Blog ha svelato che la kermesse canora potrebbe essere affidata a Carlo Conti accompagnato da Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.