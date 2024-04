Serie D, 2000 euro di multa al Manfredonia

2000 euro di multa al Manfredonia Calcio: è quanto stabilito dal giudice sportivo per il lancio dei rotoli di carta, due dei quali colpivano un assistente arbitrale. Per lancio di bottigliette d’acqua e scatole di cartone e per l’accensione di sei fumogeni.

E’ andata peggio al Barletta, che oltre alle 2000 euro di multa, ha ricevuto anche una giornata a porte chiuse.

Squalificati nel Gravina, prossimo avversario dei sipontini, gli ex Catalano e Moscelli.