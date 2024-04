Comune di Manfredonia: non sarà più possibile pagare in contanti i diritti di segreteria per le carte di identità

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Al fine di minimizzare i rischi connessi al maneggio di denaro pubblico da parte sia di agenti contabili interni che esterni e dare attuazione alle norme che prevedono l’attivazione di pagamenti elettronici

SI COMUNICA

che, a decorrere dal prossimo 6 maggio 2024, presso i Servizi Demografici non sarà più possibile effettuare pagamenti in contanti per i diritti di segreteria relativi al rilascio di certificazione ed emissione carte d’identità.

Dalla stessa data verrà utilizzato quale metodo di pagamento quello elettronico tramite Pos, fatta salva la possibilità di provvedere, in alternativa, al pagamento dei diritti presso la Tesoreria comunale – Banca Popolare di Milano – Via Tribuna n.65/67.

Manfredonia, 29/04/2024

La Dirigente

Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda

Allegati: