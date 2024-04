Foggia, presentato il concerto del 1 maggio a Parco San Felice

PRESENTATO OGGI A PALAZZO DI CITTA’ IL CONCERTO DEL 1 MAGGIO A PARCO SAN FELICE

Rock, pop, indie, jazz, funky, hip hop, rap in tutte le sue declinazioni (trap compresa). E dj set altrettanto variegati per generi e proposte, dalla techno e house al reggaeton. Si annuncia ricchissimo il concerto del Primo Maggio organizzato a Parco San Felice dall’amministrazione comunale, dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, da Mid Side Aps in collaborazione con Davide Eronia e Andrea Infante.

Una maratona di musica, spettacolo, arte (tre writers comporranno opere) e impegno civile e sociale, con le riflessioni che verranno portate sul palco relative al lavoro con le sue criticità dai rappresentanti istituzionali e dei sindacati che si avvicenderanno. I conduttori saranno Carlo Baldassini e Silvia Guerrieri.

Questa mattina nella sala consiliare di Palazzo di Città la presentazione della manifestazione, presenti la sindaca Maria Aida Episcopo, l’assessora alla Cultura Alice Amatore, il segretario territoriale Cisl Leonardo Piacquadio, la segretaria provinciale Cgil Magdalena Jarczak e il coordinatore Uil Puglia Luca Maggio.

I rappresentanti sindacali hanno rimarcato la necessità di riaccendere l’attenzione sulla precarietà diffusa, sulla ricerca di soluzioni e proposte in grado di garantire opportunità occupazionali e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’assessora Amatore ha evidenziato le sinergie che hanno concorso all’organizzazione dell’evento e la grande partecipazione di giovani talenti che avranno l’opportunità di esprimersi davanti a un pubblico numeroso in un’occasione così importante.

La sindaca Episcopo ha sottolineato l’importanza della cultura –in tutte le sue declinazioni- per una comunità e la sensibilità dell’amministrazione per le tematiche sociali. Ed ha auspicato per domani un comportamento rispettoso per le persone e per l’ambiente che le accoglierà, luogo di aggregazione restituito a una manifestazione così importante dopo più di un decennio.