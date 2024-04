Peschici: Concerto Primo Maggio con Ottavio de Stefano & OdS Big Band

Foggiano, classe 1991, biologo nutrizionista e preparatore atletico, è diventato famoso al pubblico nazionale per le sue doti artistiche da crooner, ovvero un cantante confidenziale dalla voce potente, calda ed armoniosa, con un timbro unico nel suo genere, adatto ad interpretare canzoni d’amore, standard jazz e divertenti brani rock and roll.

Dopo il secondo posto ad “Amici” 2011, decide di accettare un contratto “oltre oceano” che lo ha visto impegnato nei diversi anni in molti concerti negli “hard rock casino” della Florida, oltre ad aver duettato con Tom Jones a Los Angeles, aver cantato per Mel Gibson e collaborato anche con Tony Renis per dei progetti di successo destinati al mercato americano. Sulla piattaforma digitale, oltre al suo primo album è presente anche un album di Natale da lui autoprodotto, che riscuote molto successo per via delle sue caratteristiche vocali che si prestano molto bene al genere.

In Italia si esibisce in piazze e teatri insieme alla OdS Big Band, diretta dal Maestro Antonello Ciccone, una formazione che lo accompagna in un repertorio italiano e internazionale incentrato sullo swing, il rock and roll e pop passando per le più famose ballate e gli standard jazz. Grazie al contributo esperto e professionale di ogni singolo musicista, lo spettacolo acquisisce un notevole livello di finezza, eleganza, ma anche divertimento e commozione.

L’appuntamento in Piazza Pertini è alle ore 19:30 di mercoledì 1°Maggio 2024.