Stefano De Martino dice addio definitivamente a Belen Rodriguez: il folle gesto

Stefano De Martino ha deciso di dare un taglio al passato. Il conduttore infatti si è sottoposto a delle dolorose sedute per rimuovere alcuni tatuaggi che ricordavano Belen Rodriguez. Una decisione arrivata dopo l’addio definitivo alla showgirl argentina. Anche quest’ultima si era sottoposta ad alcune sedute laser per cancellare quello che la legava a Stefano De Martina. Belen Rodriguez infatti si era tatuata il bacio appassionato tra un marinaio e una pinup all’interno di un cuore con la seguente scritta “io e te.”. E’ stato lo stesso conduttore ad informare i suoi seguaci su Instagram dopo che in un video aveva condiviso il trattamento per la rimozione dei tattoo.

Stefano De Martino cancella i tatuaggi dedicati a Belen Rodriguez

Il conduttore napoletano ha deciso di cancellare i tatuaggi dedicati a Belen Rodriguez dal proprio corpo. Stefano De Martino infatti ha deciso di rimuovere quello che lo legava alla moglie. Sulla schiena, l’uomo avrebbe deciso di cancellare la Virgin de Lujan, patrona dell’Argentina fatta nel 2014. Inoltre dalla posizione delle bende, il conduttore avrebbe deciso di rimuovere le due spade incrociate con la sua data di nascita e quello di un timone con due mani che si stringono presenti sul petto. Insomma, un grosso taglio con il passato da parte del padre di Santiago che si appresta a diventare la nuova punta di diamante del primo canale del servizio pubblico dopo l’addio di Amadeus.