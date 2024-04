Cosa si può fare con il telefono aziendale: le regole sull’utilizzo

Con il mondo del lavoro ad essere cambiato in maniera radicale negli ultimi anni, le varie realtà aziendali e non solo hanno percepito il forte bisogno di adeguarsi ad un contesto socioeconomico in costante crescita ed evoluzione. In questo frangente, dominato sicuramente dall’avvento della tecnologia e delle nuove soluzioni di comunicazione, dotare i membri del team di lavoro di tutte le soluzioni utili per affrontare al meglio le task giornaliere senza percepire il peso della mancanza delle risorse si è rivelato oltremodo importante. È per questa ragione che sempre più imprese dotano i propri dipendenti di telefoni aziendali.

Di norma, l’assegnazione di un dispositivo a uso aziendale ai dipendenti è vincolata a determinate regole e, soprattutto in certi contesti, non è raro che i datori di lavoro prendano delle precauzioni, anche attraverso appositi strumenti – in tal senso è molto esaustiva la descrizione del telefonino spia del sito endoacustica.com, tra i più autorevoli in materia – in modo da accertarsi che queste regole vengano rispettate.

Quest’ultimo aspetto, quello riguardante le regole da seguire quando si entra in possesso di un telefono aziendale assume un’importanza cruciale per comprendere a fondo quali siano le buone norme generali sull’utilizzo dei dispositivi elettronici sul posto di lavoro e non solo, riflettendosi, di fatto, anche sul tipo di utilizzo che è possibile fare del proprio telefono personale quando ci si trova sul posto di lavoro.

In ogni caso, è opportuno puntualizzare anche che ogni impresa è solita adottare regolamentazioni differenti al riguardo e che, proprio per questo motivo, è bene consultare il regolamento della propria impresa in modo da assumere la giusta condotta nei confronti dell’utilizzo dei dispositivi di lavoro e quelli personali. Per tutto il resto, nelle prossime righe andremo a scoprire tutto ciò che c’è da sapere sulle linee guida generali in relazione all’utilizzo del telefono aziendale.

Come posso usare il telefono aziendale? Tutte le regole e le linee guida generali

Stando ad alcune delle ultime statistiche raccolte, i lavoratori in azienda trascorrerebbero alcune ore della loro giornata di lavoro davanti al telefono, ledendo alla loro produttività. L’utilizzo degli smartphone sul posto di lavoro, oggi, risulterebbe quasi sdoganato, se solo non fosse che il dispositivo venga raramente utilizzato, effettivamente, per compiere task professionali, venendo consultato per scopi esclusivamente personali e di svago.

Come già precedentemente accennato, la materia che regolamenta l’utilizzo dello smartphone in azienda è particolarmente fluida, rimettendo alle singole imprese la decisione di stabilire delle buone norme in materia. Prima di entrare nel merito della questione, però, è importante sottolineare la differenza tra telefoni aziendali e personali. Nel primo caso, infatti, il cellulare fornito per scopi lavorativi può essere utilizzato solo ed esclusivamente per portare a compimento obiettivi relativi alla propria mansione: dalle e-mail alle chiamate di lavoro, fino ad arrivare all’utilizzo di app, piattaforme e software gestionali.

Generalmente, è l’azienda stessa a regolamentare l’utilizzo per scopi personali – limitato o meno – del telefono aziendale. Per quanto riguarda, invece, l’utilizzo del proprio device personale, generalmente sarebbe vietato farne uso sul posto di lavoro. Ovviamente, simili limitazioni non devono ledere i diritti della persona, ma nel momento in cui l’utilizzo dello smartphone per futili motivi è in grado di danneggiare l’azienda o la sua reputazione, allora l’impresa stessa sarà tenuta a prendere provvedimenti nei confronti della condotta del dipendente.

Comunque sia, è importante concludere questa disamina delle regole in materia di utilizzo dello smartphone sul posto di lavoro sottolineando che, secondo la Legge, l’utilizzo momentaneo e temporaneo del device non può, da solo, costituire una fattispecie utile al licenziamento del lavoratore, a condizione che la mansione da lui svolta non presenti rischi potenziali connessi ad una simile condotta.