Affari Tuoi ha il nuovo conduttore che inizierà da ottobre

Affari Tuoi ha scelto il nuovo conduttore che inizierà da ottobre. Inoltre “Sarà anche a Sanremo 2025”

Il dopo Amadeus ha già un nome per la conduzione del format nella nuova stagione di settembre. Il marito di Giovanna Civitillo, sbarcherà sulla rete Discovery di Canale Nove, lasciando tutte le trasmissioni di Rai 1 che lo hanno portato al successo.

Il Festival di Sanremo, Affari Tuoi e una nuova eventuale edizione de I Soliti Ignoti affidati ad altri

Saranno altri conduttori di grande successo a prendere il posto di Amadeus, il re dei conduttori, che con professionalità e grande senso del dovere, si è guadagnato il massimo dalla televisione italiana.

Giovani promesse della musica italiana e volti famosi al grande pubblico, il preserale di Rai 1 gli hanno fatto raggiungere grandissimi risultati per ascolti e simpatia.

Amadeus diventerà il nuovo volto di Canale Nove, spalleggiando Fabio Fazio

In questa edizione televisiva Che Tempo Che Fa da Rai 3 con tutti i suoi soliti ospiti e compagni di viaggio come Filippa Lagerbäck e Luciana Littizzetto l’hanno preceduto.

Su RAI 1 alla conduzione del Festival di Sanremo e di Affari Tuoi potrebbe essere un ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Non si tratta di uno dei cantanti o ballerini, Stefano De Martino, potrebbe essere che con Stasera Tutto è Possibile su Rai 2 è pronto per il preserale di successo sulla rete nazionale.

Potrebbe essere anche a Sanremo? Lo scopriremo molto presto. Secondo Alberto Dandolo su Oggi, ci sarebbe più che una diceria per avere Stefano nella kermesse: “Si parla con insistenza di una sua co-conduzione del Festival 2025”.