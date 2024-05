Chiara Ferragni e Alexander Zverev, nuova coppia? Cosa c’è di vero

E’ bastata la presenza di Chiara Ferragni agli Internazionali di tennis di Roma per scatenare il gossip su una sua nuova relazione dopo la fine del matrimonio con Fedez. A lanciare l’indiscrezione è stato Fabrizio Corona con il suo sito Dillinger News. L’influencer avrebbe un debole per il tennista Alexander Zverev. Peccato che il giovane sia fidanzatissimo con l’attrice e modella Sophia Thomolla al suo fianco dal 2020. A quanto sembra, la coppia gode di ottima salute visto i recenti video condivisi nelle storie di Instagram. Fabrizio Corona però sembra essere sicuro. L’ex re dei paparazzi avrebbe rivelato che Chiara Ferragni avrebbe un flirt il 27enne Alexander Zverev.

E’ da tempo che Chiara Ferragni e Fedez hanno diviso le loro strade. C’è chi è partito per Los Angeles, c’è chi è partito per Dubai, c’è chi ha comprato una costosissima Ferrari e c’è chi balla in discoteca fino all’alba. Per questo motivo, non ci sarebbe niente di male se l’influencer avesse iniziato un flirt con Alexander Zverev, il tennista numero 4 al mondo. Fedez, invece, sarebbe alle prese con importanti problemi di salute e giudiziari. A tal proposito, ci sarebbero alcuni indizi che farebbero presagire ad una nuova love story. L’influencer e il tennista avrebbero alloggiato allo stesso hotel di Roma in occasione dell’Internazionali di tennis. Di qui, la nascita di rumors sempre più insistenti.