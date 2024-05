Holden e Sarah Toscano stanno insieme dopo Amici 23? La foto non lascia dubbi

Sabato 18 maggio si è conclusa una nuova edizione di Amici 23 con la vittoria di Sarah Toscano su Marisol. I giovani per otto mesi hanno vissuto questa avventura all’interno di una casetta lontano dalle famiglie. Oggi, tutti sono tornati ai loro affetti ed alla loro passioni per la musica o per il ballo. Nonostante la fine di Amici 23, il gossip sui protagonisti del talent continua a tenere alta l’attenzione dei fan. Nel corso delle ultime ore, si sta parlando sempre di più di un flirt in corso tra Sarah Toscano e Holden. Negli ultimi mesi infatti si è chiacchierato molto della presunta storia tra i due cantanti del talent show di Maria De Filippi.

Holden e Sarah Toscano e quella foto scattata alla finale di Amici 23

Nel corso delle ultime ore, alcune foto sui social hanno alimentato commenti e reazioni. In particolare, il cantante Mida ha pubblicato alcune immagini della sua avventura ad Amici 23 per ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a renderla tale. In una delle foto postate, Mida è apparso insieme a Mattia Zenzola e Giulia Stabile. I fan però si sono accorti di un dettaglio rilevante. Dietro al cantante ed al ballerino è possibile vedere Holden e Sarah Toscano molto molto vicini o alle prese addirittura con un bacio. La vincitrice del talent inoltre avrebbe indossato in più di un’occasione alcuni vestiti di Holden mentre tra i ringraziamenti dell’ep del cantante compare proprio il nome di Sarah Toscano. Che ci sia un flirt in corso? Non ci resta che attendere i prossimi giorni per saperlo.