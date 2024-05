Vitulano Drugstore Manfredonia, corsa ai biglietti per sabato

Il Vitulano Drugstore Manfredonia, sabato 25 maggio alle 16:00, ha un appuntamento con la storia. Dopo la vittoria in Sicilia per 2-3, si disputerà al PalaScaloria di Manfredonia la sfida di ritorno delle semifinali dei PlayOff di Serie A2 Élite contro il Città di Melilli. I sipontini hanno la chance di raggiungere la finale del 2 giugno a Faenza per giocarsi la promozione in Serie A.

Per raggiungere questo sogno, la società indice la giornata “Forza Manfredonia”.

Sabato non sarà valida la tessera sostenitore: l’unico modo per entrare al palazzetto sarà tramite biglietto dal costo di €7. La prevendita inizierà alle 16:00 di mercoledì 22 maggio presso il Bar Fiore F.lli Bisceglia. A partire dalle 15:30 di sabato sarà possibile, fino ad esaurimento, effettuare l’acquisto anche all’ingresso del PalaScaloria. Sono esentati dall’acquisto i minori di dieci anni.

Per il rilascio degli accrediti, gli organi di stampa sono pregati di inviare alla mail info@manfredoniac5.it una richiesta su carta intestata contenente i dati dell’operatore e il suo tesserino da giornalista o, eventualmente, quello del suo direttore.

La società si riserva il diritto d’ingresso.

Il Vitulano Drugstore Manfredonia chiama a raccolta i suoi sostenitori: ora più che mai c’è da sostenere la squadra per provare a regalare all’intera città un autentico sogno.