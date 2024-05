Beautiful settimana dal 26 maggio al 1° giugno 2024

Eccoci arrivati a Giugno 2024 e per Beautiful la settimana dal 26 maggio mostrerà Bill convinto di stare con Sheila, per aiutarla. Naturalmente Brooke non accetterà la decisione e se ne andrà, cercando il sistema di fare finire la cattiva della soap in prigione. Eric e Zende non riceveranno una buona critica sui modelli preparati per la nuova sfilata.

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 26 maggio a sabato 1° giugno 2024

Brooke se ne andrà, visto che Bill non ha alcuna intenzione di lasciare Sheila. Thomas, dopo avere conosciuto il brutto giudizio sui modelli che Eric e Zende avevano ideato, dirà a Paris che riceverà presto una telefonata con la quale lo pregheranno di tornare alla Forrester. Sheila va a fare visita a Deacon a “Il Giardino”. Che succederà?

La dark lady riferirà a Deacon di avere intrecciato una relazione con Bill e di vivere con lui. Deacon, rimarrà rattristato, le chiederà se ami davvero Bill, o se invece lo stia semplicemente usando. Sheila si complimenterà con Deacon per la gestione de “Il Giardino” a lui affidata.

Hope è addolorata per avere ricevuto giudizi negativi alla nuova collezione di “Hope for the Future”

La collezione “Hope for the Future” non riceverà buoni giudizi e Hope penserà di richiamare Thomas in con lei. Thomas confiderà a Paris che spera di rientrare alla Forrester e incontrerà Steffy in ufficio. “Hope for the Future” sta per fallire e Thomas andrà da Steffy. A lei offrrirà la sua collaborazione per riportare a galla e salvare la linea. Poi, mostrerà dei bozzetti che ha disegnato per Hope.

Paris chiederà a Hope di pensare al ritorno di Thomas per salvare la linea “Hope for the Future” e lei, all’inizio riluttante, comincerà a considerare l’idea. Hopo, alla fine considererà che sia una buona idea avere in squadra Thomas. Steffy non sarà della stessa opinione.

Finn ribadirà a Sheila di volerla vedere dietro alle sbarre

Finn dirà a Sheila di non volerla vicina, ma in prigione. Lui farà quanto possibile per farla tornare dietro le sbarre. Katie cercherà di far ragionare Bill sul pericolo che corre con una relazione con Sheila e probabilmente lo convincerà, toccando le corde giuste.

Taylor continuerà a pensare che l’unica soluzione per non incorrere sulla cattiveria di Sheila sia farla a costituirsi alla polizia e confessi di aver sparato a Bill.