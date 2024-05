Manfredonia, il candidato sindaco La Marca in visita al mercato settimanale

Questa mattina ho incontrato e dialogato con molti cittadini e commercianti in occasione del mercato settimanale.

Il nostro mercato, luogo di vita e di commercio in cui si incontrano tanti volti reali della nostra comunità, dovrà essere maggiormente valorizzato. Per questo, nei primi giorni del mio mandato da Sindaco mi impegnerò ad aprire un tavolo di lavoro con i commercianti e gli ambulanti per evidenziare le criticità attuali e tentare di risolvere al più presto i piccoli e i grandi disservizi che compromettono la buona riuscita settimanale del mercato.

La prima azione da fare sarà quella di implementare la pulizia dell’intera area, spesso vittima di un vergognoso abbandono di rifiuti normali e speciali. Sarà nostra premura concertare con l’ASE un piano di pulizia e di sanificazione capillare e frequente per rendere più accogliente e pulita l’intera area sia per i commercianti che per i cittadini.

In prospettiva, invece, credo sia utile cominciare a ragionare sull’area mercatale come uno degli spazi a disposizione per ospitare grandi eventi, concerti e appuntamenti sportivi. La posizione strategica e una riqualificazione attenta della zona potrebbero essere punti di forza per un nuovo utilizzo dell’area.