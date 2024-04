Eminem annuncia il nuovo album dedicato alla morte del suo alter ego: “The death of Slim Shady”

Eminem, il famoso rapper di Detroit, ha scatenato un’ondata di clamore e speculazioni con il trailer di una presunta serie TV intitolata “Detroit Murder Files”, pubblicato sui suoi canali social. Nel teaser, l’alter ego del rapper, Slim Shady, viene brutalmente assassinato, mentre un giornalista ipotizza che i suoi testi maleducati possano essere il movente dell’omicidio. La clip include anche una testimonianza di 50 Cent, amico e collaboratore di lunga data di Eminem, che definisce Slim Shady uno psicopatico.

Eminem stesso appare nel trailer, inizialmente con il volto oscurato, ma poi emerge per rivelare che non era altro che una questione di tempo prima che Slim Shady venisse colpito. Il titolo del suo dodicesimo album in studio, “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)”, viene rivelato alla fine del trailer, con l’uscita prevista per l’estate.

Eminem, esce in estate l’album “The Death of Slim Shady”

Questo nuovo lavoro vedrà la collaborazione dell’inseparabile produttore Dr. Dre, che ha scoperto Eminem negli anni ’90 dopo aver ascoltato un demo inviato alla sua etichetta Aftermath Entertainment. Dr. Dre aveva già anticipato a marzo la sua presenza nel disco durante una puntata del Jimmy Kimmel Show, sottolineando l’attesa di ascoltare l’intero album per la prima volta.

Il leggendario alter ego di Eminem, Slim Shady, ha dominato le sue rime sin dal lontano 1997 con i dischi omonimi “Slim Shady EP” e “The Slim Shady LP”, pubblicato due anni dopo. I testi provocatori e audaci di Slim Shady hanno immediatamente catturato l’attenzione del pubblico, trasformando il rapper in un anti-eroe controverso, paragonabile al leggendario Marilyn Manson dell’epoca. Brani iconici come “Guilty Conscience”, “97 Bonnie and Clyde” e “Kill You” hanno contribuito a definire il personaggio e il suo impatto sulla cultura musicale.