Carpino celebra la bellezza di Poggio Pastromele con il larëġhìcchjï music fest

Sabato 4 maggio su “Poggio Pastromele” di Carpino si terrà il larëġhìcchjï music fest, una manifestazione-evento organizzata e promossa dalla Pro Loco di Carpino e dall’Amministrazione Comunale.

“I pensieri parlano di un posto incontaminato, lontano dai rumori cittadini e con larghe vedute su panorami mozzafiato. Avvolto dal verde, a contatto con un tappeto naturale di fiori ed erbe selvatiche. Luogo che sin da sempre ha accolto umani, ha accompagnato il culto di una tradizione tra il sacro e il profano, ha lasciato nelle menti ricordi di fugaci giorni passati.” Larëġhìcchjï Music Fest non si propone come un semplice festival musicale, quanto piuttosto come un evento stimolante dal punto di vista culturale e ricreativo immerso in un contesto di rara bellezza paesaggistica. La location, ancora una volta, sarà lo spazio verde situato alla sommità della collina Pastromele. E’ un modo, come pochi, per valorizzare e far conoscere, a chi non c’è mai stato, un luogo incredibile.

Live music, food and drink. Si parte da ora di pranzo con la musica di Mvstery che accompagnerà i presenti fino al primo pomeriggio, dopodiché in consolle El Principe Rubio e, per concludere in bellezza, Alex Auguiari special guest Leo Angelicchio.

La location, raccomanda l’organizzazione, è raggiungibile solo a piedi per cui si raccomanda di parcheggiare nei pressi della Piazza.