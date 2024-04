Uomini e Donne anticipazioni dal 29 aprile al 3 maggio: Ida Platano corre da Pierpaolo Siano

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne che i telespettatori avranno modo di vedere da lunedì 29 aprile a venerdì 3 maggio dalle ore 14:45 in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Grande attenzione sarà incentrata sul trono di Ida Platano. In particolare, si tornerà a parlare della segnalazione di Mario Cusitore che era stato visto con una donna in un hotel. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che la donna dimostrerà di credere alla versione del corteggiatore campano, tanto da dargli un’altra chance. La tronista crederà alla buonafede di Mario a differenza di Tina Cipollari, che sosterrà che la stia prendendo in giro.

Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano va a riprendersi Pierpaolo Siano

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Ida Platano deciderà di andare a riprendersi Pierpaolo Siano, che aveva deciso di abbandonare la trasmissione. La parrucchiera infatti si recherà ad Avellino per convincere il corteggiatore a restare nel programma. L’uomo però non si presenterà subito in esterna ma farà aspettare la donna per circa tre ore. Alla fine, Pierpaolo accetterà di far ritorno nel programma. Spazio anche ai protagonisti del trono over dove Gemma Galgani farà la conoscenza di un nuovo cavalier mentre Jessica e Diego si renderanno protagonisti di alcune discussioni al centro dello studio.